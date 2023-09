Bonde de Santa Teresa completa 127 anos de operação nesta sexta-feira (01)

Desde 1968, o bonde conecta o centro da cidade ao bairro de Santa Teresa e tem extensão de mais de 10 km de linhas ativas

MICHELLE SOUZA

Para comemorar a data, a Setram (Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana), por meio da Central Logística, realizou uma cerimônia na Estação Carioca, com direito a bolo e anúncio de melhorias para o sistema.

O secretário Washington Reis e o presidente da Central Logística, Fabrício Abílio, anunciaram que, em breve, a equipe de motorneiros será renovada e ampliada. A licitação para a contratação de mão de obra já está marcada para 25 de setembro.

O pacote de medidas para revitalizar e modernizar a operação inclui a licitação para a reativação do trajeto original do bonde, prevista para este semestre, com a retomada da operação dos ramais Paula Mattos e Silvestre, desativados há mais de dez anos. Outra novidade é que os passageiros vão ter mais comodidade para os deslocamentos, a partir de um aplicativo que vai permitir o acompanhamento do trajeto. O GPS também vai facilitar a identificação de ocorrências que necessitem de manutenção imediata e já foi instalado pela Central Logística em todos os bondes. Dentro do projeto de revitalização do sistema estão também a modernização da oficina de manutenção, para garantir maior eficiência na operação, e a implementação de ticketerias modernas.

Por ser um patrimônio histórico tombado, as melhorias e inovações planejadas para o sistema precisam ser submetidas à aprovação dos órgãos competentes, seguindo os trâmites necessários.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte