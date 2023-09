ANTT autoriza a Riodoce a operar o mercado ‘Rio-São Paulo’

Agência atendeu ainda a pedido da Guanabara, concedeu TAR à Dourado Transporte e aprovou novas empresas para o fretamento interestadual

ALEXANDRE PELEGI

Nesta sexta-feira, 01º de setembro de 2023, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT, analisou pedidos de empresas para a implantação de novos mercados, assim como autorizou a operação de novas empresas para fretamento.

Um dos destaques foi o restabelecimento da Portaria de novembro de 2020 que autorizava a Viação Rio Doce a operar mercado entre Rio de Janeiro e São Paulo, a rota de maior demanda do transporte rodoviário

A medida, a Decisão Supas nº 510, acatou o proferido nos autos do processo judicial nº 5007734-41.2020.4.02.5102, constante do processo nº 00547.015211/2020-21, e considerou o que consta no processo nº 50500.373864/2019-01.

A Portaria SUPAS nº 1.034, de 17 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 27/11/2020, voltou a valer, o que permite agora a empresa a operar a rota Rio – São Paulo.

Já pela Decisão Supas nº 503 a ANTT atendeu ao pedido da Expresso Guanabara Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha FORTALEZA (CE) – JOÃO PESSOA (PB), prefixo 03-0134-00, com as seguintes seções:

I – de FORTALEZA (CE) para AÇU (RN) e MOSSORÓ (RN);

II – de JOÃO PESSOA (PB) para MOSSORÓ (RN).

Pelas Decisões Supas nº 508/nº 511/nº 512 foram autorizadas as empresas relacionadas nos Anexos para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. A M DE FREITAS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

. A.L.A. TURISMO & CIA LTDA

. BASTOS TRANSPORTES LTDA

. CAMARGOS TURISMO LTDA

. CM&MS TRANSPORTES LTDA

. DJALMA SILVA LTDA

. DL TUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

. EDSON SILVA DE GOIS LTDA

. F. FERRARI TRANSPORTES LTDA

. FRANCISCO DOS SANTOS DE GODOY LTDA

. GRAN REAL TURISMO LTDA

. JM TOUR EXPRESS LTDA

. ALFAVILLE OPERADORA TURISTICA LTDA

. AMARATUR-AMARAL TURISMO E LOCACAO LTDA

. ANA EXCURSOES E TRANSPORTES LTDA

. AUSTYNN MARTINS PEREIRA DA SILVA LTDA

. BE & BI TUR LTDA

. COOPERATIVA DE TRANSPORTE, TURISMO E ALTERNATIVO DE FOZ DO IGUACU

. CRIEI RAIZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

. D & G TURISMO LTDA

. DOIS IRMAOS TURISMO E TRANSPORTE LTDA

. EXCURSOES VIA NORTE LTDA

. F & B TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. FELIPPETUR TRANSPORTES LTDA

. GD FRETAMENTO E TURISMO LTDA

. HF TECNOLOGIA LTDA

. J L VIAGENS E TURISMO LTDA

. JP TRANSPORTE LTDA

. L C F PEREIRA LTDA

. LAGOS SERVICOS DE TRANSPORTES E AGENCIA LTDA

. LEOTUR TURISMO LTDA

. LM TRANSPORTES PARACATU LTDA

. LM TURISMO LTDA

. LUIZ LARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

. MATEUS TURISMO LTDA

. MKS SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

. NUNINHOS TRANSPORTES LTDA

Por fim, e pela Decisão Supas nº 513, a ANTT concedur à Dourado Transporte e Turismo Ltda o TAR Nº 485, para habilitar a transportadora a solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes