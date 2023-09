SPTrans cria linha 509J/21 Jd. Selma – Pq Ibirapuera para operar aos domingos

A mudança começa no próximo domingo (03/09)

MICHELLE SOUZA

A linha 509J/10 Jd. Selma – Pq Ibirapuera vai ser substituída pela linha 509J/21 Jd. Selma – Pq Ibirapuera a partir do próximo domingo e vai operar como circular na região do Parque Ibirapuera, retornando na Av. República do Líbano. Os passageiros terão como opções na região os pontos de parada da Praça Dia do Senhor e Av. República do Líbano, 176.

No Jardim Selma, a linha vai ter seu ponto inicial transferido para a Rua Caetano Soares Viana, 37, junto ao ponto da linha 5106/10. A linha vai continuar atendendo, de passagem, o atual ponto na R. Maria Clotilde Martins Rocha.

As mudanças são para melhorar o o desempenho e a regularidade do atendimento da linha.

ITINERÁRIO:

Ponto inicial: Rua Caetano Soares Viana, 37

Operação: das 4h30 às 23h15 aos domingos

Sentido único: R. Caetano Soares Viana, R. Maria Clotilde Martins Rocha, Pça. John Forsell, R. Maria Clotilde Martins Rocha, R. Alice dos Santos Peixe, R. Manuel Rodrigues Mexelhão, R. José Vieira Martins, Estr. do Alvarenga, Pça. do Acuri, Av. Augusto de Castro, R. Bento José de Moraes, Av. Eduardo Pereira Ramos, R. Mons. Maggi, R. Peixoto Melo Filho, R. Mariana Brant, R. Vittorio Gui, R. Fanfula, R. Estanislau Moniusko, Av. Yervant Kissajikian, Av. Interlagos, Av. Washington Luiz, Pça. Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro, Av. Washington Luiz, Viad. Dep. Luis Eduardo M. de Magalhães, Av. Washington Luiz, Pça. Hussam Eddine Hariri, Av. Washington Luiz, R. Vieira de Moraes, R. Dr. Jesuíno Maciel, R. Cde. de Porto Alegre, Al. dos Nhambiquaras, Av. Moema, Av. Juriti, Al. Jauaperi, Av. República do Líbano, Pça. Dia do Senhor, Av. Brig. Luís Antônio, Rua Gen. Sampaio, Av. República do Líbano, Al. dos Arapanés, Av. Lavandisca, Av. Jamaris, Al. dos Maracatins, R. Antônio de Macedo Soares, R. Vieira de Moraes, R. Henrique Fausto Lancelotti, Av. Washington Luiz, Viad. Dep. Luis Eduardo M. Magalhães, Av. Washington Luiz, Acesso, Av. Prof. Vicente Rao, Av. Washington Luis, Av. Interlagos, R. Eng. Allyrio Hugueney de Mattos, R. Sg. Geraldo Sant’Ana, Acesso, Av. Yervant Kissajikian, R. Estanislau Moniusko, R. Fanfula, R. Vittorio Gui, R. Mariana Brant, R. Peixoto Melo Filho, R. Mons. Maggi, Av. Eduardo Pereira Ramos, R. Bento José de Moraes, Av. Augusto de Castro, Pça. do Acuri, Estr. do Alvarenga, Pça. do Acuri, Estr. do Alvarenga, R. José Vieira Martins, R. Manuel Rodrigues Mexelhão, R. Alice dos Santos Peixe, R. Maria Clotilde Martins Rocha, R. Caetano Soares Viana

Michelle Souza, para o Diário do Transporte