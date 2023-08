Marcopolo participa da Eletric Move

As soluções de mobilidade para um transporte de passageiros eficiente e sustentável da Marcopolo serão um dos destaques da Eletric Move 2023, 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul, com exposição de veículos elétricos, que será realizada entre os dias 1º e 3 de setembro, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, na cidade de Caxias do Sul.

“No desafio da descarbonização do transporte de passageiros, a Marcopolo tem investido muito no desenvolvimento de novos produtos e parcerias para oferecer as melhores soluções para a sociedade. Participar da Eletric Move é fundamental para incentivar e acelerar essa transformação”, destaca Luciano Resner, diretor de Operações Industriais e Engenharia da Marcopolo. O executivo será um dos palestrantes no Fórum Soluções para a Eletromobilidade e Sustentabilidade, e apresentará o painel Marcopolo Propulsão Sustentável para Veículos de Transporte de Passageiros, amanhã, sexta-feira, às 15h30.

Além da participação no Fórum Soluções para a Eletromobilidade e Sustentabilidade, a Marcopolo expõe dois de seus mais recentes desenvolvimentos: o ônibus 100% elétrico Attivi Integral que já é produzido na fábrica da empresa, em Caxias do Sul, e está em demonstração em diversas cidades pelo Brasil, e o micro-ônibus Volare Autônomo, primeiro do seu segmento na América do Sul.

O modelo Attivi Integral possui até 13 metros de comprimento, chassi Low Entry, equipado com motor elétrico WEG de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Knorr e baterias CATL com capacidade de 396 kWh e autonomia entre 250 e 280 km (dependendo das condições de utilização).

Para maior conforto e segurança dos passageiros, conta com carregadores USB, ar-condicionado incorporado ao processo de refrigeração das baterias, de áudio interno, com preparação para a instalação do microfone, e câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço reservado para PcD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista.

O Volare Attack 8 Autônomo, primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul, foi projetado em parceria com a Lume, startup brasileira de mobilidade autônoma, para transitar em circuitos fechados de baixa velocidade

Resultado de dois anos de estudos, o veículo pode operar de forma completamente autônoma, sem a necessidade de intervenção ou monitoramento remoto. A tecnologia pode ser programada para operar na faixa ideal de eficiência, o que permite uma redução no consumo de combustível e na emissão de poluentes, com alto nível de segurança e conforto.

A Eletric Move 2023 RS – 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul é uma realização da Fluxo Solar, Aserv e Universidade de Caxias do Sul, e tem como objetivo divulgar, debater e expor tendências sobre carros e carregadores elétricos, bem como energias limpas com ênfase na Energia Solar. Além da mostra, será realizado o fórum “Soluções para a Eletromobilidade e Sustentabilidade”, com palestrantes renomados que discutirão as tendências do futuro da mobilidade global e as novas energias sustentáveis. Trará experiências de Universidades e Academias com avanços na mobilidade elétrica no mercado e sobre financiamentos e incentivos disponíveis no mercado.