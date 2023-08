ÁUDIO: Partidas do Expresso Aeroporto da Barra Funda podem dobrar demanda de passageiros, diz presidente da CPTM

Um dos principais públicos serão pessoas que desembarcam de ônibus rodoviários intermunicipais e interestaduais

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A demanda de passageiros que usam os trens do Expresso Aeroporto pode dobrar com as viagens a partir da Barra Funda, na zona Oeste da cidade de São Paulo, em direção à região do Aeroporto Internacional, em, Guarulhos, na região metropolitana.

A estimativa é do presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Moro, que participou na manhã desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, da viagem inaugural do prolongamento do serviço, que até então fazia a ligação entre a estação da Luz, no centro de São Paulo, e Guarulhos.

As operações comerciais começam nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2023, com partidas de hora em hora, sempre de 5h à meia noite em ambos os sentidos.

Moro diz que atualmente, o Expresso Aeroporto atende entre cinco mil e seis mil passageiros por dia.

“Como isso é um serviço seletivo, os softwares que fazem estudo de demanda não conseguem prever exatamente qual a captação da mesma. Acreditamos que tem a possibilidade de ampliar bastante, praticamente dobrar, a utilização desse serviço pela população “Hoje [são transportados], cerca de cinco a seis mil pessoas por dia.” – disse.

O tempo de viagem, segundo Moro, não deve ser ampliado significativamente com a partida da Barra Funda, aumentando entre três e quatro minutos.

Ainda não há previsão de ampliação no número de partidas. Um dos desafios é o horário de pico, já que o Expresso Aeroporto compartilha os trilhos com a linha 13 e em trechos das linhas 11-Coral e 12-Safira.

Para a viabilização do serviço, foram concluídas as obras da plataforma 5 da estação da Luz.

Segundo a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), no sentido Aeroporto, os trens farão paradas nas estações da Luz e Guarulhos-Cecap. Na volta, a Estação Brás também será contemplada.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, disse também na manhã desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, que um dos principais públicos agora serão pessoas que desembarcam de ônibus rodoviários intermunicipais e interestaduais no Terminal Barra Funda, que também é interligado a ônibus urbanos (SPTrans), metropolitanos (EMTU) e à linha 3 Vermelha do Metrô.

A tarifa do Expresso Aeroporto é a mesma de todo o sistema: R$ 4,40.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Vinícius de Oliveira