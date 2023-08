Rio Branco assina prorrogação por mais seis meses com a Ricco Transportes para o sistema municipal

Linhas serão operadas até fevereiro de 2024; Prefeitura promete licitação em setembro

ADAMO BAZANI

Colaborou Luana Coutinho

A prefeitura de Rio Branco (AC) prorrogou por mais seis meses o contrato com a Ricco Transportes para o sistema municipal.

A publicação oficial ocorreu na terça-feira, 29 de agosto de 2023.

Com isso, as linhas serão operadas pela companhia em forma de contrato a título precário até fevereiro de 2024.

A prefeitura diz que em setembro de 2023 deve ser lançada uma licitação para definir um contrato de longo prazo de concessão com previsão de mais investimentos.

A renovação por 180 dias é justamente para que haja tempo da realização da concorrência, contanto com lançamento do edital, apresentação de propostas, recursos e impugnações, assinatura de contrato e início efetivo das operações.

HISTÓRICO:

Como mostrou o Diário do Transporte, a atuação da Ricco Transportes em Rio Branco como operadora das linhas municipais começou com atrasos em 13 de fevereiro de 2022, quando assumiu 31 linhas que eram prestadas pela Auto Viação Floresta.

Em 1º de maio de 2022, a empresa Ricco Transportes assumiu todas as linhas restantes do transporte público de Rio Branco (AC), tornando-se a única operadora do serviço no município.

Em 11 de novembro de 2022, a prefeitura de Rio Branco assinou mais um contrato para operações emergenciais com a Ricco Transportes e Turismo Eireli para operação no sistema municipal. Desta vez, a contratação envolveu as linhas abandonadas pela Via Verde Transportes Ltda, e Empresa de Transportes São Judas Tadeu Ltda.

Dentre os veículos trazidos para o início das operações estão ônibus do modelo Neobus Mega Plus, chassis Mercedes-Benz OF-1721, seminovos, egressos do Rio de Janeiro com ar-condicionado. Outra parte veio da Suzantur, no ABC Paulista, sem os equipamentos de refrigeração.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes