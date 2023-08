Novo marco: plataforma da Optibus é utilizada em 4.000 cidades com expansão na Austrália

Feito inédito foi alcançado com expansão do software de programação e planejamento do transporte público para cidade de Melbourne

A utilização da plataforma da Optibus para programação e planejamento do transporte público atingiu um novo marco histórico: o software alimentado por inteligência artificial agora é utilizado por redes de transporte em 4.000 cidades em todo o mundo.

O recorde foi alcançado com a expansão da Optibus para o transporte público de Melbourne, na Austrália, capital do estado de Victoria e lar de cinco milhões de pessoas, que representam um quinto da população do país.



O número de cidades onde o software da Optibus é utilizado para melhorar o transporte público cresceu em ritmo recorde. Seis meses depois de atingir 500 cidades com Park City, Utah-EUA, o uso da Optibus dobrou para 1.000 cidades com o uso do software em Santiago, Chile, em fevereiro de 2022. Nove meses depois, em novembro do ano passado, a utilização dobrou novamente para 2.000 cidades, quando a Optibus chegou à rede de transporte de Viena, com a Dr. Richard Linien, uma das maiores empresas de ônibus da Áustria.

A utilização da plataforma da Optibus em 4.000 cidades significa que mais 2.000 cidades na Ásia-Pacífico, América do Norte e do Sul, Europa, África e Oriente Médio aderiram à plataforma nos últimos nove meses. Ou seja, o número de cidades onde a Optibus faz parte do planejamento do transporte público cresceu 700% nos últimos dois anos.

“O transporte público está no centro de como cada cidade se move. Estamos orgulhosos de ajudar a manter Melbourne em movimento com eficiência, e entusiasmados em ver tantas operadoras usando novas tecnologias para revolucionar o planejamento de transporte”, disse Amos Haggiag, CEO e cofundador da Optibus.

A implementação da Optibus em Melbourne vem com a assinatura de contrato com a Metro Trains Melbourne (MTM), a maior e uma das mais movimentadas redes ferroviárias de passageiros em todo o país. Propriedade da Public Transport Victoria, a MTM utilizará o software da Optibus para planejar os serviços de substituição da rede ferroviária, que é formado por 15 linhas e 998 quilômetros de trilhos. Atualmente, a cidade recebe massivos investimentos para reformas de sua estrutura ferroviária.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação, escala, operações e informações de passageiros de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos de Otimização. Agências e operadoras de transporte em mais de 4.000 cidades em todo o mundo confiam na Optibus para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

Entenda melhor como a Optibus pode atender a sua operação de transporte público solicitando uma demo com nossos especialistas ou pelo email sales.latam@optibus.com.