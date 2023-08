Gertaxi Mape Transportes compra 15 micro-ônibus Marcopolo

Companhia atua no segmento de fretados no Ceará

ADAMO BAZANI

A Marcopolo anunciou nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, a aquisição de 15 micro-ônibus modelo Senior pela empresa Gertaxi Mape Transportes, com sede em Fortaleza (CE).

Os veículos foram entregues e são encarroçados em chassis Mercedes-Benz LO-916 Bluetec 6, com a tecnologia atual Euro 6 para redução de emissões de poluentes.

Segundo a Marcopolo, cada micro-ônibus possui 33 lugares em poltronas executivas e ar-condicionado.

A Gertaxi atua no setor de fretamento no estado do Ceará, atuando também na Bahia e no Maranhão.

A marca Gertaxi vem da fusão do nome do fundador, Geraldo Neves da Silveira, e táxi, serviço pelo qual começou no setor de transportes.

A companhia atua desde os anos 1970.

