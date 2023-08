Estação Interlagos do sistema BRT no Rio de Janeiro está temporariamente fechada

Interdição acontece no sentido Alvorada

VINICIUS DE OLIVEIRA

A MobiRio informou na tarde desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, que a estação Interlagos, no corredor Transoeste, no Rio de Janeiro, está temporariamente fechada no sentido Alvorada.

Os passageiros são orientados a utilizar as estações Pedra de Itaúna e Golfe Olímpico para embarque e desembarque dos serviços.

A empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro é responsável pela administração do sistema BRT.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte