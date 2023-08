Está no ar o Podcast do Transporte: “Tecnologia tem. Falta dinheiro”

O Balanço do Seminário NTU e uma geral na área de tecnologia dos transportes urbanos

ALEXANDRE PELEGI

A tecnologia tem sido fundamental nas exigências de mais qualidade dos transportes coletivos e, ao mesmo tempo, mais eficiência para as operadoras. O Brasil é reconhecido como um centro de geração e adaptação de novas ideias e várias empresas têm produtos atendendo a milhões de passageiros em centenas de cidades.

Mas para dar os próximos passos para o passageiro ter mais conforto, as empresas, mais retorno, e os governos, mais segurança sobre para onde vão seus recursos, ainda falta o mais importante: dinheiro.

O Podcast do Transporte conversou com mais empresas de tecnologia e captou otimismo com o horizonte da mobilidade urbana, e a ansiedade por saber quando e como as novas operações serão custeadas.

Clique no link para ouvir: https://podcastdotransporte.com.br/

Balanço Positivo

Na terceira e última parte da cobertura do Seminário da NTU, realizado no início de agosto em Brasília, a sensação de sucesso que já vinha sendo captada nas entrevistas anteriores é plenamente confirmada pelo presidente-executivo da Associação e responsável pelo evento Francisco Christovam. Ele destacou a presença de 850 pessoas no encontro, além de 1.300 participantes on-line.

Já de olho no Arena ANTP, que vai acontecer de 24 a 26 de outubro em São Paulo (inscrições gratuitas), o vice-presidente da entidade, Claudio de Senna Frederico comparou a natureza e o formato dos dois eventos, mostrando que encontros de corporações tendem a criar resultados quase uníssonos. Já a Arena, que deve ter também a indústria e representantes das várias instâncias de governos, além da universidade, sindicatos e entidades sociais, é o encontro que reúne “inclusive de pessoas que não se gostam” para que possam se entender e chegar a um acordo.

Tecnologia

Entre os profissionais ouvidos da área de Tecnologia, Rafael Teles, diretor de produto da Transdata puxou a fila do questionamento: “Tecnologia sobra no Brasil há muito tempo, o Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas pra serem usadas aqui, a grande dificuldade do Brasil foi sempre, como é que você financia essa inovação?”

Ouça também as entrevistas com João Ronco, presidente da Prodata Mobility e com Fábio Ferreira, presidente da Empresa 1.

E tem mais no Episódio 6 do Podcast do Transporte, uma realização da OTM Editora e do Diário do Transporte.