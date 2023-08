Ônibus do transporte de Caxias do Sul (RS) ganham novos validadores AtlasBox, da Transdata

Tecnologia moderna facilita acesso ao transporte com cartões de crédito e débito NFC, além do pagamento via Cartão Caxias Urbano

ALEXANDRE PELEGI

A VISATE – Viação Santa Tereza de Caxias do Sul, concessionária do transporte municipal da cidade gaúcha, adquiriu para todos os ônibus da frota e pontos de apoio a plataforma tecnológica da Transdata para Sistemas de Transporte Inteligente (ITS).

Composto por computadores de bordo multifuncionais a tecnologia chamada de AtlasBox contempla novo equipamento que faz a interface com o software da Transdata, atuando como uma central de processamento e gestão de tecnologias.

Com a novidade, o usuário já pode fazer pagamentos por diversos meios, e a tecnologia permite ainda controle operacional e videomonitoramento.

O diretor de produto da Transdata, Rafael Teles, explica como tudo funciona: “É um computador de bordo, um equipamento multifuncional que permite centralizar a maior parte das tecnologias embarcadas numa interface única. É possível controlar o itinerário eletrônico, rastrear e comunicar a localização do veículo, gravar imagens, e, claro, cobrar tarifas por diferentes meios, inclusive, por carteiras digitais e cartões de crédito e débito”, diz.

O AtlasBox cumpre a exigência de investimentos em tecnologias e inovações do Contrato de Concessão do município de Caxias do Sul.

Entre os benefícios para os passageiros do sistema estão novas opções para pagamento da tarifa de acesso aos ônibus, além das tradicionais já existentes.

Os novos validadores aceitam no embarque cartões de crédito e débito por aproximação (tecnologia NFC – Near Field Communication).

Nestes casos, o pagamento só é possível no valor total da tarifa técnica (R$ 6,10), e somente é liberado o acesso no momento de uso, logo, não funciona para recarga de vários créditos no equipamento.

Para realizar recargas de maior valor há o aplicativo Caxias Urbano, pontos próprios da concessionária e parceiros credenciados.

Caso o cartão não tenha a tecnologia NFC, não será possível utilizá-lo no equipamento.

A Integração Tarifária também só poderá ser utilizada com os cartões Caxias Urbano.

Os novos validadores possuem design moderno, com tela Gorilla Glass, tecnologia que faz parte dos smartphones da Samsung.

Em termos de acessibilidade, o equipamento possui relevo no local de apresentação do cartão, uma facilidade para pessoas cegas ou com baixa visão.

Outro diferencial é que, caso seja apresentado um cartão Caxias Urbano do sistema de transporte e o usuário não tenha todo o valor da tarifa disponível nele, o equipamento liberará a passagem e descontará o valor devido apenas na próxima recarga.

Para o secretário de transportes de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Junior, a novidade será benéfica à comunidade local. “Cada vez mais é preciso facilitar o transporte público, trazendo mais pessoas para o sistema. Quanto mais usuários nos ônibus, mais acessível o serviço e mais fácil torna-se proporcionar uma mobilidade sustentável, essencial nos tempos atuais”, comenta. A previsão é substituir gradualmente, a partir de agosto de 2023, todos os equipamentos da frota. Validadores das Estações Principais e Integração (EPIs) e demais pontos também serão substituídas. Com isso, a previsão é que até o final do primeiro trimestre de 2024, os ônibus da concessionária e demais pontos de apoio estejam com a nova tecnologia implantada”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes