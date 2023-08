Viação União Santa Cruz adquire Expresso Palmares e amplia atuação no segmento de transportes de passageiros

Empresa adquirida está presente no mercado desde 1953 no Rio Grande do Sul

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, como noticiado pelo portal Zero Hora, foi anunciada a compra da empresa Expresso Palmares pela Viação União Santa Cruz.

A companhia adquirida atua no setor de transporte desde 1953, em Palmares do Sul (RS), atendendo até então 25 itinerários em 19 municípios, dentre eles Capivari do Sul, São José do Norte e Viamão. Também são operados coletivos do transporte escolar e de turismo.

O valor da transação não foi revelado.

Assim como a Expresso Palmares, a Viação União Santa Cruz está presente no segmento há muitos anos, desde 1956. Atualmente conta com 400 funcionários e uma frota de 140 ônibus.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte