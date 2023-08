São Paulo e Rio de Janeiro terão 8.300 bicicletas disponibilizadas por parceria entre Uber e Tembici

Serviço estará presente no próprio aplicativo da Uber, na aba “Duas Rodas” na tela inicial

VINICIUS DE OLIVEIRA

Com o anúncio da parceria entre a Uber e a empresa Tembici, atuante no segmento de micromobilidade na América Latina, um total de 8.300 bicicletas estarão disponíveis em São Paulo e no Rio de Janeiro por meio do aplicativo de transporte.

Os usuários poderão visualizar os locais das estações bike Itaú pelo app, serão 4.700 bicicletas dispostas por 330 pontos em São Paulo, e 3.600 em 355 espaços pelo Rio de Janeiro.

“A ampliação da parceria entre a Tembici e a Uber para o Rio e São Paulo representa mais um passo para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis e eficientes de mobilidade para as cidades da América Latina. A iniciativa chega para ser mais uma opção de acesso às laranjinhas, que só este ano já somam mais de 23 milhões de deslocamentos nas duas capitais”, diz Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.

A previsão é de que a frota de bicicletas da Itaú aumente em 220% ainda em 2023, e cada capital tenha dois mil modelos elétricos.

O serviço estará disponível no próprio app da Uber, na opção “Duas Rodas” na tela inicial. Quando o usuário chegar à estação, deverá escanear o QR Code e efetuar o pagamento da taxa, assim terá a bicicleta desbloqueada e em mãos para passear.

As bicicletas seguirão acessíveis também por meio do aplicativo bike Itaú.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte