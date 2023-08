Prefeitura de SP assina contrato de R$ 4,6 milhões para projeto de requalificação do corredor de ônibus Santo Amaro/João Dias

Assinado em 18 de agosto de 2023, obras serão realizadas futuramente no trecho entre a avenida Portugal e o Terminal João Dias

ALEXANDRE PELEGI

A SPObras, empresa da Prefeitura de São Paulo, anunciou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a assinatura do contrato para elaboração dos projetos básico e executivo de requalificação do corredor de ônibus Santo Amaro/João Dias, Zona Sul de São Paulo.

O corredor Santo Amaro/João Dias, com 7,8 quilômetros, tem início na Av. Santo Amaro junto à Av. Portugal, seguindo até o entroncamento com a Rua Nove de Julho, onde tem início a Avenida João Dias, por onde o corredor prossegue até alcançar o Terminal João Dias, logo após transpor a Marginal do Rio Pinheiros.

O contrato, no valor de R$ 4,6 milhões ( R$ 4.613.972,42), tem prazo de 12 meses, e foi assinado entre a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana) e o Consórcio MBCB-5, composto pelas empresas Maubertec e Cobrape.

Em março de 2022 a prefeitura da capital paulista informou que os corredores programados para implantação, dentre os quais está o Santo Amarao/João Dias, serão equipados com semáforos inteligentes, capazes de monitorar o volume e o fluxo de tráfego para, então, definir o tempo de duração dos sinais verde e vermelho. “A captação das informações sobre o comportamento do trânsito ajudará a definir os intervalos que os semáforos vão operar, contribuindo para maior fluidez do tráfego e agilidade dos trajetos”, dizia o comunicado.

“As paradas de ônibus contarão com painéis eletrônicos de mensagens variáveis, que auxiliam os condutores mediante a veiculação de mensagens dinâmicas em tempo real sobre situações das vias, tais como acidentes, congestionamentos, direcionamento do tráfego, emergências, rotas alternativas, obras e condições meteorológicas adversas.

Todas as melhorias previstas visam o aumento da velocidade média dos ônibus, a redução dos custos operacionais, além de proporcionarem mais segurança e conforto aos passageiros”.

A concorrência para o corredor Santo Amaro/João Dias havia sido retomada pela prefeitura no dia 18 de janeiro de 2020, mas posteriormente revogada.

Como mostrou o Diário do Transporte, em novembro de 2021 a SPObras anulou os atos que haviam revogado a licitação. Na época, a empresa municipal convocou os licitantes que vinham atuando no certame para, em três dias úteis, contados da publicação, apresentarem manifestação para seguirem no processo licitatório, o que envolvia a manutenção da Equipe Técnica apresentada em suas propostas técnicas; a prorrogação da validade da proposta comercial; e a prorrogação da vigência de garantia das propostas comerciais. (Relembre)

Encerrado o processo licitatório, o Consórcio MBCB-5 venceu o certame, e finalmente assinou contrato no dia 18 de agosto passado.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes