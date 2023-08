Padronização de dados do transporte público é oferecida sem custos

Ferramenta gratuita de importação, edição e exportação de dados no padrão universal GTFS será oferecida pela plataforma Bus2 a órgãos gestores de mobilidade urbana a partir de setembro

A plataforma Bus2, composta pelas soluções das empresas Mobilibus e Aequante, passará a disponibilizar sem custos para órgãos gestores de sistemas de transporte público sua ferramenta de edição de dados no padrão GTFS – sigla em inglês para Especificação Geral de Feeds do Transporte Público. O lançamento de seu novo Editor GIS, voltado a este público, ocorrerá durante a Connected Smart Cities & Mobility 2023, evento que se realizará nos dias 4 e 5 de setembro, em São Paulo.

O uso do GTFS é conhecido em sua maioria pelas ferramentas de informação ao usuário do transporte público, como o Google Maps, que disponibiliza todos os dados de itinerários e pontos de parada a quem acessa o serviço de roteirização.

Porém, o uso dos dados padronizados pode ser mais amplo para órgãos que gerenciam sistemas de transporte público, como prefeituras, secretarias de mobilidade urbana e autarquias. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) recentemente disponibilizou curso que destaca a importância dos dados padronizados do transporte público na elaboração de políticas públicas mais eficazes para o setor.

É na esteira dessa necessidade que a Bus2, plataforma com mais de dez anos de expertise na edição de dados no padrão GTFS, disponibiliza uma nova versão de seu editor GIS voltada para gestores de sistemas de transporte público, permitindo que os dados sejam importados, editados e exportados, com a mesma qualidade que é oferecida aos operadores de todo o Brasil e disponibilizados em diversos aplicativos e em serviços de roteirização como o Google Maps.

No dia 4 de setembro, no Palco 12 do Connected Smart Cities & Mobility, às 16h, o diretor da Bus2 Gustavo Balieiro realizará uma apresentação direcionada a gestores de sistemas de transporte público, demonstrando como ter acesso à nova ferramenta, e explicando como o uso dos dados padronizados é fundamental para planejar e gerenciar políticas públicas voltadas ao setor, servindo como instrumento técnico para a elaboração de licitações, concessões de subsídio aos operadores e obtenção de linhas de financiamento.

Já na página da plataforma Bus2 no LinkedIn (https://linkedin.com/company/bus2me), você acompanha como o GTFS faz a diferença no dia a dia de quem opera e gerencia sistemas de transporte público, em conjunto com soluções que possibilitam acompanhar e aperfeiçoar a operação, em prazos mais curtos que as estratégias empregadas atualmente. Confira!