Ônibus do transporte coletivo de Divinópolis (MG) voltam a circular após paralisação do sistema nesta segunda (28)

Greve foi motivada pela aprovação de um Projeto de Lei de autoria do Prefeito Gleidson Azevedo, que aumenta o valor das multas em casos de irregularidades nos veículos

ARTHUR FERRARI

Divinópolis (MG) amanheceu sem ônibus do transporte coletivo municipal em circulação. Os motoristas do sistema iniciaram uma greve desencadeada pela aprovação de um Projeto de Lei de autoria do Prefeito Gleidson Azevedo, que aumenta o valor das multas em casos de irregularidades nos veículos.

Após reunião com a prefeitura, os motoristas colocaram fim à paralisação, com os ônibus voltando a atender os passageiros ainda pela manhã.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Divinópolis (Sinttrodiv), Erivaldo Adami, o aumento das multas em casos de irregularidade nos veículos não prejudicam as empresas concessionárias, e sim os motoristas, por isso a greve foi desencadeada.

Na reunião que pôs fim à greve, a prefeitura apresentou uma proposta de não sancionar a lei pelos próximos dez dias, até que a categoria e a administração municipal cheguem a um acordo.

Uma nova reunião foi marcada para esta terça (29).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte