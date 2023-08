Ex-funcionários da Concessionária Salvador Norte se mobilizam em protesto na Avenida Luís Viana Filho na manhã desta segunda (28)

Trabalhadores pedem pagamento da rescisão dos contratos por duas empresas fechadas durante a pandemia da Covid-19

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, ex-funcionários da extinta Concessionária Salvador Norte realizaram um protesto na Avenida Luís Viana Filho, no sentido rodoviária, em Salvador (BA).

Os trabalhadores de duas empresas que foram fechadas durante a pandemia de Covid-19, pedem o pagamento da rescisão dos contratos.

Segundo boletim da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), “manifestantes estão nas imediações da rodoviária e deixam o trânsito congestionado no local”.

O protesto teve fim por volta das 13h45.

Confira comunicado do presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos de Salvador, Fábio Primo, após reunião com o superintendente da Transalvador:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte