Linha Carlos Gomes/Petrópolis tem atendimento ampliado em Porto Alegre (RS), a partir desta segunda-feira (28)

Haverá aumento de viagens no sentido bairro e no sentido do Centro

LUANA COUTINHO

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre, capital gaúcha, vai ampliar o número de viagens da Linha 432.1 Carlos Gomes/Petrópolis, a partir desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, a ampliação do atendimento da linhas aos passageiros faz parte do conjunto de melhorias que vem sendo feito pela prefeitura. “Nossa equipe técnica percebeu, ao analisar a demanda, a necessidade de ampliar os horários para o final da tarde e à noite e agora está promovendo essa adequação”, completa o secretário.

A linha terá aumento de 13 viagens, sendo seis no sentido do Centro e sete no sentido bairro. Nos dias úteis, a última partida em direção ao Centro será às 20h55 e para o bairro, a última saída será às 21h30.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte