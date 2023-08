Edital de licitação para ocupação de espaços comerciais do Terminal Piraquara (PR) tem data alterada

Certame foi remarcado para o dia 4 de setembro

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Piraquara (PR) retificou o edital de licitação para ocupação e exploração das salas comerciais do novo Terminal Metropolitano da cidade. Com a mudança, a realização do certame foi marcada para o dia 4 de setembro de 2023.

Interessados em participar devem apresentar a documentação exigida na sede da administração municipal, que é a responsável pela manutenção e gestão do terminal.

A concessão dos espaços comerciais terá prazo de 12 meses de vigência, contados a partir da assinatura do termo, havendo a possibilidade de prorrogação conforme a legislação vigente.

Estão disponíveis seis espaços, sendo três reservados para lanchonete, um para barbearia, um para farmácia e um para assistência técnica.

O edital retificado e demais detalhes sobre o processo licitatório estão disponíveis no site da prefeitura municipal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte