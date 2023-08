Metroviários do Recife (PE) voltam às atividades nesta segunda-feira (28), mas estado de greve será mantido

Decisão foi aprovada em assembleia realizada na sexta-feira (25)

LUANA COUTINHO

A paralisação dos metroviários de Recife (PE) será encerrada nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a partir da meia-noite. A volta às atividades foi aprovada em assembleia, realizada nesta sexta-feira (25), por 112 votos a favor e 62 contra.

O presidente do Sindmetro-PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco), Luiz Soares, informou que, mesmo com a volta da categoria confirmada, o estado de greve será mantido e uma nova assembleia está marcada para o dia 5 de setembro para avaliar a resposta da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).

Os metroviários tiveram a garantia da recuperação do sistema e a restituição dos valores descontados em folha suplementar, até o quinto dia útil do próximo mês. A categoria aprovou uma cláusula do Acordo Especial que garante emprego, caso haja privatização dos serviços, além da seguinte proposta:

– IPCA de 3,45% para toda a categoria;

– Piso salarial distribuído em 5 níveis (quem está do nível 110 pra baixo, recebe 5 níveis. Quem está do 111 para cima recebe o que faltar para chegar até 115);

– Garantia de ACE em caso de privatização ou extinção

– Garantia do Dia do Metroviário;

– Garantia redução da jornada de trabalho para quem tem filho com deficiência, sem a redução do salário;

– Revisão ao estudo do PES para ser apresentada em menos de 20 dias.

De acordo com o presidente do sindicato “a diligência do Senado e Câmara Federal, juntamente com comitiva de parlamentares pernambucanos que inspecionou as condições do Metrô do Recife (Metrorec), garantiu a recuperação do Metrô, é uma vitória da nossa greve por tempo indeterminado”.

