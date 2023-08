Interferência viária altera itinerário de sete linhas que atendem a Radial Leste, na capital paulista, a partir deste sábado (26)

Mudanças acontecem das 22h às 5h

LUANA COUTINHO

Sete linhas de ônibus que atendem a Radial Leste, na Zona Leste da capital paulista, terão os itinerários alterados, a partir deste sábado, 26 de agosto de 2023.

As mudanças começam às 22h e seguem até às 5h e acontecem em razão de uma interferência viária na avenida Conde de Frontim (Radial Leste), no sentido do centro, entre a avenida Dr. Bernardino Britto Fonseca de Carvalho e o Viaduto Carlos de Campos.

Confira as alterações:

3414-10 Vl. Dálila – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até Rua Dona Matilde, Rua Dr. Armando Brandão, Rua

Joaquim Marra, Vd. Dona Matilde, Rua Cumai, Rua Evans, Rua Alvinópolis,

Vd. Carlos de Campos, Av. Conde de Frontin, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

3686-10 Jd. São Paulo – Term. Pq. D. Pedro II

4310-10 E.T. Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

N308-11 Metrô Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Conde de Frontin, Av. Bernardino Brito F. de

Carvalho, Av. Gen. Lamartine, Rua Joaquim Marra, Vd. Dona Matilde, Rua

Cumai, Rua Evans, Rua Alvinópolis, Vd. Carlos de Campos, Av. Conde de

Frontin, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

4312-10 Jd. Marília – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até Av. Bernardino Brito F. de Carvalho, Av. Gen. Lamartine,

Rua Joaquim Marra, Vd. Dona Matilde, Rua Cumai, Rua Evans, Rua

Alvinópolis, Vd. Carlos de Campos, Av. Conde de Frontin, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

3539-10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

407P-10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé

Ida: normal até a Av. Conde de Frontin, Av. Bernardino Brito F. de

Carvalho, Av. Gen. Lamartine, Rua Joaquim Marra, Vd. Dona Matilde, Rua

Cumai, Rua Evans, Rua Alvinópolis, Vd. Carlos de Campos, Av. Conde de

Frontin, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

