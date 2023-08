CPTM faz alterações na operação da Linha 10-Turquesa neste domingo (27)

Mudanças ocorrem por conta de obras de melhorias e modernização

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 27 de agosto de 2023, a operação da Linha 10-Turquesa da CPTM sofrerá alterações por conta de obras de melhorias e modernização.

No período das 4h às 17h, os trens não irão parar na Estação Utinga, no sentido Rio Grande Serra. No local, serão realizados serviços de lançamento de cabos de sinalização, fibra óptica e energia, além de ajustes na rede aérea.

Já no caso das pessoas que vêm da Estação Jundiaí e querem desembarcar em Utinga, a orientação é que sigam viagem até a Estação Prefeito Saladino e retornem.

No caso daqueles que embarcam na Estação Rio Grande da Serra e querem sair na Estação Utinga, devem continuar rumo até a Estação São Caetano e voltar.

A CPTM ressalta que o intervalo médio previsto para os domingos é de até 35 minutos durante toda a operação comercial.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte