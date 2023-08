Esquema especial de transporte e trânsito é montado pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG) para partida entre Atlético Mineiro e Santos neste domingo (27)

Jogo do Brasileirão acontece na Arena MRV às 16h

A Prefeitura de Belo Horizonte (MG) anunciou um esquema especial de transporte e trânsito para atender o público que vai à inauguração da Arena MRV e partida entre Atlético Mineiro e Santos neste domingo, 27 de agosto de 2023, às 16h.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, BPTRAN e Guarda Municipal) vão monitorar o trânsito na região, antes, durante e ao final do evento.

Ainda a partir das 20h de sábado (26), faixas de orientação e sinalizações reservas de área serão instaladas no entorno da Arena MRV, garantindo a fluidez do trânsito no dia do evento.

Já no domingo, a inversão do sentido de circulação das ruas Zilka Monteiro Pena, Nevada, Sebastião Fernandes Brandão e Visconde de Mauá no Bairro Califórnia e também nas ruas Prateada e Lilás no João Pinheiro será implantada.

Confira os esquemas de transporte e de chegada e saída do estádio:

Serão realizadas interdições com controle de acesso dos veículos de moradores pelos Staff/Arena MRV nas vias do entorno do estádio, no Bairro Califórnia:



– Rua Cristina Maria de Assis entre as ruas José Cláudio Sanches e Provisória;

– Rua Crepúsculo entre as ruas José Cláudio Sanches e Cristina Maria de Assis;

– Rua Walfrido Mendes entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Romualdo Cançado Netto;

– Rua Romualdo Cançado Netto entre as ruas Augusto Ferreira e Walfrido Mendes;

– Rua Margarida de Assis Fonseca entre as ruas Sebastião Fernandes Brandão e Ernesto Pereira;

– Rua Evangelina Prates entre as ruas Margarida de Assis Fonseca e Nevada.

– Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada uma pista reversível operacional no contrafluxo da Via Expressa, entre o viaduto do Anel Rodoviário e a Rua Gentil Portugal do Brasil. Essa mudança vai ocorrer durante a chegada ao estádio, melhorando a fluidez do trânsito para quem não deseja acessar a Arena MRV e vai em direção a Contagem.

Chegada ao Estádio

Os veículos vão acessar os estacionamentos da Arena MRV E1, E2, E3 e E4 utilizando a rampa de acesso do estádio no sentido Contagem.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às orientações dos Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, sobretudo, com a grande movimentação de pedestres na região.

Será realizado um coneamento (balizadores e fita zebrada) na faixa da direita da marginal da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte, permitindo o caminhamento seguro dos pedestres a partir da estação do Metrô Eldorado até a Rua Gentil Portugal do Brasil, acessando o estádio por meio do elevado da Massa.

Já para os pedestres que desejam atravessar a Via Expressa será implantado um semáforo operacional próximo à escadaria, que vai operar apenas durante os eventos no estádio.

Saída do Estádio

– A saída do estádio, no sentido Belo Horizonte, será feita pelo retorno no Viaduto da Massa, que 30 minutos antes do término dos eventos, começa a operar em mão única no sentido Camargos, agilizando a saída dos veículos do estacionamento. A circulação volta ao normal no viaduto após todos os veículos deixarem os estacionamentos;

– Será implantado um gradeamento para garantir a segurança no caminhamento dos pedestres na Rua Cristina Maria de Assis e no Elevado da Massa. Desta forma, o viaduto vai operar com um trecho para os veículos que deixam o estacionamento, no sentido Camargos, e outro trecho gradeado para o caminhamento dos pedestres;

– Conforme a demanda de veículos, poderá ser implantada uma operação contrafluxo, na saída dos estacionamentos permitindo que os veículos utilizem a alça de acesso ao estádio no sentido contrário, seguindo assim para a pista central da Via Expressa, no sentido Belo Horizonte. Para realização com o máximo de segurança dessa operação contrafluxo, um novo semáforo foi implantado na Via Expressa, no sentido Contagem, próxima a rampa de acesso ao estádio. O equipamento irá operar apenas durante a saída de eventos no estádio, cujo objetivo é reter o fluxo de veículos no sentido Contagem, garantindo a segurança dos que deixam o estádio no sentido Belo Horizonte.

Transportes

Veja abaixo as linhas do transporte coletivo de Belo Horizonte que atendem o entorno da Arena MRV;

– Linha 401 (Metrô Cidade Industrial / Santa Maria) – vai operar em dias de eventos na Arena MRV, incluindo os domingos;

– Linha 4031(Santa Maria/Hospitais)

– Linha 4033 (Camargos/Centro)

– Linha 3053 Estação Barreiro/B. Preto)

– Linha 9414 (Santa Inês / João Pinheiro);

Táxi

Vá de Táxi para a Arena MRV. Mais comodidade, segurança e agilidade para o torcedor.

Na chegada ao estádio, todos os desembarques de táxi devem ser realizados na Via Expressa, próximo à escadaria (sentido Contagem) ou próximo à Rua Gentil Portugal do Brasil (sentido Belo Horizonte).

Para a saída do estádio são dois pontos de táxi:

– Rua João Batista Vieira, entre as ruas das Ostras e das Pérolas, no Bairro Camargos (para a torcida do Atlético).

– Rua Evangelina Prates, entre as ruas Ernesto Pereira e Nevada, no Bairro Califórnia, (para a torcida visitante).

Metrô

As estações Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste dão acesso à Arena MRV e funcionam das 05h15 às 23h. Opte pela estação Eldorado que possui uma estrutura mais ampla e o caminhamento dos pedestres até a Arena MRV, de 1,5 km, será coneado e sinalizado.

Pessoas com Deficiência

Será realizado um serviço gratuito para acesso de pessoas com deficiência a partir da estação de Metrô Eldorado, na Rua dos Bonifácios, até a Arena MRV, na Rua Cristina Maria de Assis (em frente Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Minas Gerais). Ao fim da partida será realizado o atendimento no mesmo local para retorno ao Metrô.

Veículos de APP e Caronas

Na chegada ao estádio, todos desembarques devem ser realizados na Via Expressa em frente a escadaria, no sentido Contagem. No sentido Belo Horizonte, os desembarques devem ser realizados na Via Expressa, próximo à Rua Gentil Portugal do Brasil.

Para a saída do estádio, o embarque deve ser feito em frente a escadaria, no sentido Contagem, e na Rua Gentil Portugal do Brasil, 55, para quem se destina no sentido Belo Horizonte.

Conexão Arena MRV

A Arena MRV irá disponibilizar um serviço de ônibus executivo – Conexão Arena MRV – que irá atender diversas regiões da capital. Consulte e com compra antecipada.

Bicicletas

A Arena MRV disponibiliza 120 vagas em bicicletários no estacionamento coberto da Arena MRV.

Estacionamento

O acesso às 2.345 vagas de estacionamento deve ser feito somente pela Via Expressa e com compra antecipada.

