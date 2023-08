Prefeitura de Chapecó (SC) vai reajustar tarifa de ônibus a partir do próximo domingo (27)

Aumento será de R$ 0,15 e com isso a passagem passa a custar R$ 4,55

LUANA COUTINHO

Após analisar o pedido de reajuste na tarifa dos ônibus municipais, a prefeitura de Chapecó (SC) informou nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, que o valor da passagem terá aumento.

Como informou o Diário do Transporte, o pedido para revisão do valor tarifário do transporte coletivo foi feito pela concessionária responsável pelo serviço, a Auto Viação Chapecó, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/19/prefeitura-de-chapeco-sc-analisa-pedido-de-reajuste-nas-tarifas-de-onibus-feito-pela-concessionaria-responsavel-pelo-servico-de-transporte-coletivo/

De acordo com a prefeitura, o reajuste será de R$ 0,15 e entra em vigor a partir da meia-noite deste domingo (27). Com isso, a passagem passa de R$ 4,40 para R$ 4,55. Estudantes vão pagar R$ 2,27.

A administração municipal informou ainda que concedeu um aporte de R$ 4 milhões para a Auto Viação Chapecó, para diminuir o impacto do reajuste à população.

O repasse feito à concessionária e o aumento da tarifa foram aprovados pela Comissão de Revisão Tarifária Periódica, que faz parte da Controladoria Geral do Município. A decisão também teve aval jurídico da Procuradoria Geral do Município.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte