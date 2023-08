Faixa de rolagem da Avenida Dr. Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto (SP), é interditada a partir desta sexta (25)

Bloqueio no sentido centro deve durar dez dias para realização das obras do corredor de ônibus do Quadrilátero Central

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) anunciou que a partir desta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, a faixa de rolagem da direita da pista Bairro/Centro da Avenida Dr. Francisco Junqueira está interditada entre as ruas Tamandaré e Onze de Agosto, desde às 9h.

O bloqueio é necessário para o avanço das obras do corredor de ônibus do Quadrilátero Central, que devem durar cerca de dez dias no local.

Os motoristas devem ficar atentos, pois o acesso à rua João Ramalho a partir da avenida Dr. Francisco Junqueira ficará interditado. O acesso à rua João Ramalho, no trecho que ficará temporariamente fechado, será permitido somente para comerciantes, com entrada no sentido oposto, a partir da rua Monsenhor Siqueira.

A recomendação da RP Mobi é que os condutores que vierem das regiões Leste e Sul, pela avenida Dr. Francisco Junqueira em direção aos Campos Elíseos, utilizem as faixas de rolagem central e da esquerda da avenida, virando à direita na rua São Paulo, à direita na rua Monsenhor Siqueira e à esquerda na rua João Ramalho, seguindo para o local desejado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte