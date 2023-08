Artesp responde a solicitações das empresas Cometa, Andorinha, Cruz, Itamarati, VB Transportes, Rápido Campinas, Santa Cruz e Paraty

Agência analisou ainda pedidos de alterações operacionais das empresas PE-VÊ Tur, Ultra, Célico, Jandaia, Viação Jacareí, São Pedro, Viação Atibaia, Mairiporã e Mina do Vale

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, publicou nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, respostas a diversas solicitações relativas à prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizados por diversas empresas de ônibus permissionárias do sistema.

As solicitações autorizadas são em caráter experimental ou efetivo, e se referem desde a operação de linhas rodoviárias e suburbanas, até a prorrogação temporária de serviços do transporte intermunicipal.

Há casos ainda de indeferimento de solicitações de mudanças operacionais.

Com despacho da CTC – Comissão de Transporte Coletivo, da diretoria de Procedimentos e Logística, a agência analisou e respondeu aos seguintes pedidos, abaixo organizados por empresas:

VB TRANSPORTES

Autorizado em caráter efetivo a operação:

linha rodoviária entre São Paulo e Rio Claro devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 0038/ARTESP/10 – 1º Vol).

linha suburbana entre Iracemápolis e Limeira, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 0043/ARTESP/10 – 1º Vol).

linha rodoviária entre São Paulo e Rio Claro devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 0045/ARTESP/10 – 1º Vol).

linha rodoviária entre Piracicaba e Araraquara, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 7083/DER/72 – 2º Vol).

linha rodoviária entre Campinas e Rio Claro, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 0047/ARTESP/10 – 4º Vol).

linha rodoviária entre Campinas e Capivari, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 3809/DER/60 – 4º Vol).

Indeferido os seguintes pedidos da permissionária:

solicitação de alteração operacional na linha rodoviária entre Campinas e São Paulo (via Valinhos) (Autos 9416/DER/83 – 3º Vol).

solicitação de alteração operacional proposta na linha rodoviária entre Indaiatuba e São Paulo (Autos 4508/DER/62 – 5º Vol).

RÁPIDO LUXO CAMPINAS

Autorizado em caráter efetivo a operação das linhas:

linha rodoviária entre Botucatu e Tatuí, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 3882/DER/60 – 5º Vol).

linha rodoviária entre Tatuí e Quadra, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 8233/DER/77 – 4º Vol).

VIAÇÃO COMETA

Autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação das linhas:

linha rodoviária entre São Paulo e São José do Rio Preto, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 1384/DER/50 – 1º Vol).

linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Riolândia, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 0125/ARTESP/14 – 1º Vol).

VIAÇÃO SANTA CRUZ

Autorizado em caráter efetivo a operação da linha rodoviária entre São Paulo e São José do Rio Pardo, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 4317/DER/62 – 4º Vol).

EXPRESSO ITAMARATI

Autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha suburbana entre São José do Rio Preto e Nhandeara, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 0577/DER/50 – 8º Vol).

Autorizado em caráter efetivo a operação da linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Ilha Solteira, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 0935/DER/50 – 7º Vol).

ANDORINHA

Autorizada a prorrogação da paralisação temporária das seguintes linhas:

– linha suburbana entre Presidente Epitácio e Presidente Venceslau por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 6441/DER/70 – 2° Vol)

– linha rodoviária entre Presidente Venceslau e Mirante do Paranapanema por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 6542/DER/70 – 2° Vol)

– linha suburbana entre Teodoro Sampaio e Rosana por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 6567/DER/70 – 2° Vol)

– linha rodoviária entre Iepê e Presidente Prudente por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 6591/DER/70 – 3° Vol)

– linha rodoviária entre Presidente Prudente e São José do Rio Preto por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8040/DER/77 – 2° Vol)

– linha rodoviária entre Rancharia e São Paulo, por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8861/DER/79 – 2° Vol)

– linha rodoviária entre Paraguaçu Paulista e São Paulo por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8862/DER/79 – 1° Vol)

– linha suburbana entre Santo Anastácio e Mirante do Paranapanema por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8872/DER/79 – 1° Vol)

– linha rodoviária entre Palmital e São Paulo por até 365 dias a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8955/DER/80 – 1° Vol)

– linha rodoviária entre Teodoro Sampaio e Ribeirão Preto por até 365 dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 8966/DER/80 – 2° Vol)

EMPRESA CRUZ

Autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre Osasco e Ibitinga, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 (quinze) dias após esta publicação (Autos 7640/DER/75 – 4º Vol).

ULTRA

Autorizado em caráter efetivo a operação da linha rodoviária entre São Paulo e São Vicente, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 1025/DER/50 – 9º Vol).

VIAÇÃO PARATY

Autorizo em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre São Carlos e Ibaté, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 8563/DER/78 – 2º Vol).

VIAÇÃO JACAREÍ

Autorizado em caráter efetivo a operação da linha suburbana entre Mogi das Cruzes e Jacareí, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 8015/DER/77 – 6º Vol).

VIAÇÃO ATIBAIA

Autorizado em caráter efetivo a operação das linhas:

– linha rodoviária entre Atibaia e Jundiaí, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 3778/DER/60 – 3º Vol).

– linha suburbana entre Jarinu e Campo Limpo Paulista (itinerário A) e (itinerário B), devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 8107/DER/77 – 2º Vol).

– linha suburbana entre Atibaia e Jarinu, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 9384/DER/82 – 2º Vol).

EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ

Autorizado em caráter efetivo a operação da linha suburbana entre Mairiporã e Nazaré Paulista, devendo a empresa iniciar a operação após esta publicação (Autos 9539/DER/84 – 1º Vol).

JANDAIA TRANSPORTES

Autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação das linhas:

– linha suburbana entre Presidente Prudente e Tarabai a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 6276/DER/69 – 3º Vol).

– linha suburbana entre Presidente Prudente e Sandovalina (itinerário A – via Tarabai) e em caráter efetivo a exclusão do itinerário B (via Narandiba), devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 6374/DER/70 – 3º Vol).

PEVÊ-TUR

Autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação das linhas:

– linha suburbana entre São José do Rio Preto e Mirassolândia, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 9002/DER/80 – 3º Vol).

– linha suburbana entre Adolfo e São José do Rio Preto, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação (Autos 9038/DER/81 – 3º Vol).

VIAÇÃO MINA DO VALE

Aautorizada a paralisação temporária da linha suburbana entre Jacupiranga e Cajati por até 90 noventa dias, a contar da data de publicação no D.O.E. (Autos 9728/DER/94 – 1° Vol)

CÉLICO

Indeferido o pedido da permissionária para alteração operacional na linha suburbana entre Nipoã e São José do Rio Preto (Autos 9440/DER/83 – 3º Vol).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes