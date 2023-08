ANTT e Ministério dos Transportes realizam leilão do Lote 1 de Rodovias no Paraná; consórcio do Grupo Pátria foi o vencedor

Previsão é que sejam investidos R$ 13,1 bilhões em expansão e serviços administrativos

LUANA COUTINHO

O Infraestrutura Brasil Holding XXI S.A., consórcio controlado pelo grupo Pátria Investimentos, venceu o leilão do Lote 1 de Rodovias no Paraná. O certame foi realizado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) e pelo Ministério dos Transportes, nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, na sede da B3, em São Paulo (SP).

O consórcio, que será responsável por administrar 473 quilômetros de estradas, apresentou o valor de desconto da tarifa de 18,25%. Na concorrência, estava o Consórcio Infraestrutura PR.

Após a homologação do leilão, a assinatura do contrato com entrega da documentação e o cumprimento de todas as condições previstas no edital estão previstos para dezembro. A concessionária deve assumir as operações e a prestação dos serviços em janeiro de 2024. Já as praças de pedágio devem ser abertas ainda no primeiro trimestre do ano que vem, depois de revitalização da estrutura e vistoria da ANTT.

O consórcio vencedor será responsável pela operação, conservação, ampliação e manutenção do Lote 1 do Paraná por 30 anos. A concessão inclui Curitiba e cidades da Região Metropolitana da capital paranaense, incluindo as BRs 277, 373, 376, 476 – PR e PRs 418, 423 e 427.

A estimativa é que sejam investidos R$ 7,9 bilhões, sendo que 47% deste valor será destinado à expansão e melhoria da capacidade das rodovias, seguindo as diretrizes do projeto. Serão investidos R$ 5,2 bilhões, direcionados a serviços gerais e administrativos, como áreas de descanso para caminhoneiros, sistemas de pesagem, entre outros. O valor total de investimentos no Lote 1 deverá ser de R$ 13,1 bilhões.

Entre as melhorias previstas estão 344 quilômetros de rodovias duplicadas, 81 quilômetros de faixas adicionais, 38 quilômetros de terceiras vias e 41 quilômetros de novas vias marginais.

A concessão do Lote 1 é a primeira etapa de um programa que vai abranger o estado do Paraná, com o objetivo de melhorar a logística na região, revitalizando a manutenção e conservação dos trechos leiloados. No programa estão inclusas rodovias federais e estaduais.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte