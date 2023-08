Tarifa de ônibus de São José dos Pinhais (PR) terá redução a partir desta sexta-feira (25)

Retirada do ISS da planilha tarifária possibilitou queda de R$ 0,15 do valor da passagem

LUANA COUTINHO

A tarifa de ônibus em São José dos Pinhais (PR), vai ficar mais barata a partir da meia-noite desta sexta-feira, 25 de agosto de 2023.

Com a retirada do ISS (Imposto Sobre Serviços) da planilha tarifária, a passagem terá redução de R$ 0,15, passando de R$ 4,75 para R$ 4,60. A estimativa da prefeitura é que a medida beneficie mais de 37 mil usuários do transporte público coletivo.

A nova tarifa é válida para passageiros que utilizam o cartão de transporte VEM. Para pagamentos feitos em dinheiro, o valor continuará sendo de R$ 6.

Passageiros que fizerem integração com linhas metropolitanas no Terminal Central deverão pagar mais R$ 0,30 para realizar o embarque.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte