Dados do Infosiga SP mostram queda de 16,9% em óbitos no trânsito do Estado de São Paulo

Em 2022, foram registrados 537 mortes, já em 2023, houve 446 casos

VINICIUS DE OLIVEIRA

Novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran-SP, mostram que houve uma queda de 16,9% no número total de mortes no trânsito do Estado de São Paulo, se comparado o mês de julho de 2023 com o mesmo período do ano passado.

Foram registrados 537 óbitos em acidentes em 2022, enquanto neste ano ocorreram 446.

A redução também pode ser visualizada entre os sete primeiros meses do ano passado, com 3.059 casos, e o mesmo período deste ano, que teve 2.850, ou seja, uma queda de 6,8%.

Houve também uma diminuição de 67% nas mortes de ciclistas. Os meses de julho de 2022 e 2023 registram, respectivamente, 40 e 15 casos. Já em relação aos motociclistas, a taxa caiu 8,7%, de 207 (2022) para 189 (2023) acidentes nesta mesma janela do calendário.

No que se refere a mortes de pedestres no trânsito, foi registrada redução de 27,6%, sendo que 92 pessoas foram a óbito em julho de 2023, contra 127 no mesmo período de 2022.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte