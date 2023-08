Trólebus tem princípio de incêndio na região da Mooca na tarde desta quarta (23)

Coletivo atendia linha 2100-10 Terminal Vila Carrão – Praça da Sé; não houve vítimas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, por volta das 16h, um trólebus teve um princípio de incêndio na Rua da Mooca, 3908, em razão de uma falha mecânica enquanto trafegava; não houve vítimas.

O coletivo envolvido possui o prefixo 4 1766 e atendia a linha 2100-10 Terminal Vila Carrão – Praça da Sé.

O fogo foi extinto por pessoas que estavam no local antes da chegada dos agentes do órgão de segurança.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Na via, realizou vistoria do coletivo e orientou o público no entorno.

De acordo com a SPTrans, o veículo foi retirado às 17h24.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte