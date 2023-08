Secretário de Parcerias e Investimentos informa adiamento da abertura das propostas da licitação do Trem Intercidades São Paulo-Campinas

Prazo foi prolongado em 60 dias; governo do estado negocia investimento de R$ 5,5 bilhões

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 21 de agosto de 2023, o secretário estadual de Parcerias e Investimentos de São Paulo, Rafael Benini, anunciou que a abertura das propostas da licitação pública para a implementação do Trem Intercidades (TIC) São Paulo-Campinas foi adiada em 60 dias pelo governo do estado, dessa forma sendo realizada em janeiro de 2024.

O representante da pasta comunicou que haverá um investimento maior por parte da administração pública para que o projeto aconteça e que o edital de concorrência para a formação da Parceria Público-Privada (PPP) será republicado no mês de setembro.

Durante o evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade”, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC) e Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI), prefeitos expressaram o desejo de uma ampliação do TIC no futuro para cidades como Americana e Santa Bárbara d´Oeste.

De acordo com Rafael Benini, o adiamento ocorreu por conta da negociação de R$ 5,5 bilhões pelo governo estadual com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e devido ao atraso do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte