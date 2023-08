Primeiros ônibus elétricos BYD de dois andares chegam ao transporte coletivo de Santiago do Chile

No total são 10 unidades que farão parte do sistema RED Mobility

ALEXANDRE PELEGI

Chegaram a Santiago, no Chile, os primeiros ônibus elétricos de dois andares que integrarão o sistema RED Mobility.

São 10 unidades BYD B12C01, com design desenvolvido para maior autonomia.

O ônibus carrega de 0 a 100% em um máximo de 2 horas e tem um alcance de 280km, informa a fabricante chinesa.

O modelo traz 30 entradas USB distribuídas na área de passageiros, com wi-fi embutido e ar-condicionado.

São 69 assentos distribuídos em ambos os andares, com seis 6 assentos prioritários. Esses ônibus também incorporam um assento XL e uma área preferencial para cadeiras de rodas. A capacidade total é de 100 passageiros.

Especialmente projetado para o Chile, o modelo BYD B12C01 tem 12,128 metros de comprimento e 4,170 metros de altura, com um peso aproximado de 16,5 toneladas.

A incorporação desses ônibus de dois andares ao transporte público metropolitano busca aumentar o conforto das viagens e aumentar a capacidade de usuários transportados.

Para a Gerente Geral da BYD Chile, Tamara Berríos, a fabricante foi pioneira na implementação de ônibus elétricos para o transporte público. “Este novo e importante marco de trazer os primeiros ônibus elétricos de dois andares para o país, nos posiciona mais uma vez na vanguarda da eletromobilidade em toda a região e no continente. Na BYD, estamos orgulhosos de poder continuar contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos chilenos por meio da eletrificação do transporte“, diz Berríos.

A executiva diz ainda que a BYD foi a primeira a apostar na eletromobilidade no transporte público e hoje se torna a primeira a trazer os ônibus elétricos de dois andares. “O sucesso do que vemos hoje também se deve ao fato de termos gerado alianças para criar um ecossistema em torno da eletromobilidade, com um sistema de carregamento, com infraestrutura da mão de um fornecedor de energia e, claro, graças a um operador inovador e confiável que assume o risco de testar e avançar“, detalha a Gerente Geral da BYD Chile.

Atualmente, os ônibus 100% elétricos da BYD estão atendendo com sucesso os mercados de vários países da América Latina, incluindo Chile, Colômbia, Argentina, Brasil, Equador e Uruguai. Globalmente, os ônibus, táxis e outros veículos puramente elétricos da BYD foram estendidos para mais de 400 cidades em mais de 70 países.

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de chassis de ônibus 100% elétricos em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4). A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro.

