Prefeito de Porto Alegre (RS) visita Brasília em busca de recursos para o transporte público

Sebastião Melo, que também é vice-presidente de mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos, se reuniu com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, nesta quarta (23)

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Porto Alegre (RS), anunciou que o prefeito Sebastião Melo visitou a capital federal, Brasília, na terça-feira, 22 de agosto de 2023, em busca de recursos essenciais para o sistema de transporte público da capital.

Parte de um esforço coordenado da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para garantir o suporte financeiro necessário para a manutenção e operação dos serviços de transporte coletivo, Melo se uniu, nesta quarta (23), à comitiva da FNP, em uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, onde discutiram sobre a importância do auxílio financeiro do governo federal para a sustentabilidade do sistema em meio aos desafios impostos pela pandemia e pelas demandas crescentes.

De acordo com a prefeitura, o chefe do executivo também se reunirá com o deputado Isnaldo Bulhões, relator do projeto de lei que propõe a criação do Plano Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI). O projeto, atualmente em análise na Câmara dos Deputados, contempla medidas como o financiamento federal para as isenções de tarifa para idosos acima de 65 anos, além da possibilidade de tarifas reduzidas para outros usuários do serviço.

Sebastião Melo, que também ocupa a posição de vice-presidente de mobilidade urbana da FNP, defende ativamente a colaboração entre os governos federais e estaduais como uma abordagem viável para enfrentar a crise agravada no transporte coletivo durante a pandemia. O prefeito ressalta que a manutenção da tarifa de ônibus da capital gaúcha em R$ 4,80, mantendo os valores dos anos anteriores, só foi possível graças ao aval da Câmara Municipal e a aportes municipais para subsidiar gratuidades e isenções.

Durante a ausência de Sebastião Melo, o vice-prefeito Ricardo Gomes assumiu as funções de prefeito em exercício até a noite desta quarta-feira, quando Melo retorna a Porto Alegre.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte