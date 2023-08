MobizapSP atinge duas mil corridas por dia em São Paulo

Aplicativo é administrado pela prefeitura da capital paulistana e tem mais de 63 mil motoristas cadastrados

VINICIUS DE OLIVEIRA

O mobizapSP, aplicativo de mobilidade urbana de São Paulo, chegou a marca de mais de duas mil corridas finalizadas por dia.

De acordo com a administração do programa, o crescimento ocorre por conta de campanhas, atualizações no app, cupons de descontos, taxa zero e corridas bonificadas para motoristas.

A plataforma soma mais de 185 mil passageiros e 63 mil motoristas cadastrados em um período de cinco meses de serviços.

O mobizapSP está disponível nos sistemas Android e IOS, possuindo uma taxa fixa de administração de 10,95% para o motorista e monitoramento de todos os veículos em tempo real.

