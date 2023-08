Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresenta projeto para desenvolvimento de combustíveis renováveis

Durante evento do setor automotivo, o governador destacou pesquisas realizadas pela gestão estadual em parceria com o setor privado

LUANA COUTINHO

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Feitas, apresentou nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, durante um evento do setor automotivo, um projeto paulista, que conta com parceria do setor privado, para a produção de combustíveis renováveis.

Ao apresentar as pesquisas, o governador disse contar com a adesão da indústria automotiva aos modelos híbridos.

Como informou o Diário do Transporte, no último dia 10 de agosto, foi anunciada a construção de uma estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/10/video-emtu-e-usp-anunciam-projeto-piloto-de-r-182-milhoes-com-onibus-a-hidrogenio-a-partir-do-etanol-que-ja-rodaram-no-abc/

Durante o evento desta quarta-feira (23), Tarcísio falou sobre o papel do estado de São Paulo na transição de combustíveis.

“Está na hora de a gente discutir em que direção nós iremos caminhar. O mundo discute a questão da transição energética e da economia de baixo carbono. Inauguramos na USP o primeiro reformador do mundo para transformar etanol em hidrogênio e abastecer ônibus e carros. Estamos caminhando na direção do biometano, que é outra alternativa para os veículos pesados, temos o etanol e o combustível sustentável de aviação. São Paulo pode e deve ser protagonista neste movimento de transição. A gente vai apostar muito nas novas tecnologias e fomentar, de maneira vigorosa, a questão do hidrogênio, do etanol, do híbrido e do elétrico”, destacou o governador.

Tarcísio defende a popularização de modelos híbridos movidos a hidrogênio ou biometano, ao invés de veículos totalmente elétricos.

“Estamos preparando medidas de estímulo para a indústria automotiva e fazer a renovação de frota nessa linha de transição energética. O Governo de São Paulo vai apoiar todas as iniciativas de renovação de frota porque queremos ver um setor que sempre teve participação expressiva na economia crescendo cada vez mais. Estou extremamente otimista com nosso futuro e feliz por estar participando de um congresso tão expressivo, com gente que faz a diferença, que contrata, emprega, gera oportunidades e realiza sonhos”, complementou.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte