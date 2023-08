EMTU faz reprogramação de horários de cinco linhas de ônibus que atendem a Grande São Paulo e o litoral sul

Mudanças passam a valer a partir desta quinta-feira (24)

LUANA COUTINHO

As grades de horários de cinco linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) terão alterações, a partir desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023.

Quatro linhas de ônibus atendem a Grande São Paulo e uma opera no litoral sul do estado.

Veja as mudanças:

Três novas partidas integram a grade da linha 230 – Barueri (Alphaville)/Osasco (Vila Yara), aos dias úteis.

A linha 303 – Barueri (Parque Imperial) / Osasco (VIla Yara) passa a contar com duas partidas a mais, em dias úteis.

Serão acrescentadas quatro partidas, também nos dias úteis, à linha 324 – Santana de Parnaíba (Colinas da Anhanguera) / Barueri (Parque Imperial).

Já as linhas 242BI1 – Itaquaquecetuba (Pequeno Coração) / São Paulo (Metrô Carrão) e 932 São Vicente (Parque Das Bandeiras Gleba II) / Santos (Paquetá) passarão por reprogramação da tabela horária.

As mudanças estarão disponíveis no site e no aplicativo da EMTU, a partir da data das alterações.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte