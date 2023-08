BYD informa que equipamento de mudança de via para linha 17-Ouro de monotrilho da capital paulista está quase pronto

Com projeto executivo da fabricação desenvolvido na China e compatibilizado para o Brasil, o AMV, específico para monotrilho, está em fase final de produção.

O AMV compreende um conjunto de equipamentos que agrupados são responsáveis pela mudança de via do modal.

A informação é da BYD Skyrail, responsável por fornecer os 14 trens, na primeira fase, para a futura Linha 17-Ouro, que ligará o Aeroporto de Congonhas até a estação Morumbi.

Instalados entre duas ou mais linhas, o AMV permite a movimentação e passagem dos monotrilhos de uma via para outra de forma rápida e segura.

Ele ficará sobre uma única viga metálica segmentada e é totalmente automatizado.

O engenheiro Edverges Albuquerque, que faz parte da equipe de Sistemas da BYD Skyrail, explica o esforço de produção: “Fizemos todo um trabalho de ‘tropicalização’ e para isso uma houve uma total integração entre os engenheiros e técnicos da Skyrail SP e da BYD na China”.

O material principal para a fabricação do AMV é o aço, e todos os testes e procedimentos de fabricação são submetidos à Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô para aprovação e validação.

“Após a fabricação da estrutura, realizamos testes e inspeções rigorosas, seguindo os padrões e procedimentos do Metrô, antes que o equipamento seja enviado à obra”, explica Alexandre Barbosa, diretor técnico da BYD Skyrail.

Na última sexta-feira, 18 de agosto de 2023, a fábrica recebeu a visita do diretor de engenharia e planejamento do Metrô de São Paulo, Paulo Sergio Meca; do gerente do Empreendimento da Linha 17, José Arapoty e do diretor técnico da BYD Skyrail, Alexandre Barbosa. Junto com eles, um grupo de engenheiros e responsáveis técnicos do Metrô puderam conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da BYD Skyrail. Veja a foto da visita a seguir:

A produção dos AMVs 11 e 13, que ficarão no pátio central da Linha 17, começou em maio na cidade de Sertãozinho, a 400 km de São Paulo, e está na fase final.

Os demais equipamentos também estão em fase de produção e seguem o cronograma estabelecido.

Em toda a extensão do monotrilho da Linha 17-Ouro serão instalados 36 conjuntos de AMVs, sendo 19 ao longo da via e 17 no Pátio.

Os trens do monotrilho da Linha 17-Ouro estão sendo construídos na fábrica da BYD em Guang’na, na China, veículos sustentáveis, sem emissão de poluentes.

São 14 trens, formados por cinco carros cada, que operam com tração elétrica, sustentadas por pneus que andam sobre vigas de concreto de 80 centímetros de largura.

“Em seu interior, o trem terá 114 assentos em cada composição e capacidade de transportar cerca de 600 pessoas de forma confortável”, informa a BYD.

O Skyrail SP é equipado com uma bateria de tração, que funciona como fonte de energia reserva para o veículo, garantindo assim que o trem chegue à próxima estação, mesmo que haja interrupção no fornecimento de energia.

Os sistemas de segurança contam com câmeras, intercomunicadores, sistema de detecção de incêndio e janelas basculantes, atendendo às normas de segurança.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes