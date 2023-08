Região de Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS), recebe novas estruturas de pontos de ônibus

Abrigos possuem informações das linhas, piso podotátil, espaço para cadeirantes e iluminação artificial

LUANA COUTINHO

Novas estruturas de abrigos de pontos de ônibus começaram a ser instaladas em bairros mais afastados do Centro de Porto Alegre (RS). Nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, a prefeitura informou que a região de Lomba do Pinheiro já recebeu os novos equipamentos.

Está é a segunda fase de instalação das estruturas, que vai contemplar ainda os bairros Restinga e Rubem Berta. Até fevereiro de 2024, as três regiões vão receber 91 novos abrigos.

Lomba do Pinheiro já conta com 14 estruturas instaladas, todas com piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, proteção para vento e chuva e informações das linhas.

A empresa responsável pela gestão e manutenção dos novos abrigos, a Eletromidia, instalou entre os meses de janeiro e julho deste ano 330 estruturas. Deste total, 70 unidades possuem placas fotovoltaicas, para geração de energia e 60 oferecem acesso gratuito ao Wi-Fi, com conexão 5G.

O contrato firmado entre a empresa e a prefeitura prevê que 185 abrigos recebam um painel com informação de próximas chegadas. Os painéis começaram a ser instalados em fase de testes e ainda vão passar por ajustes. A previsão é que até o fim de 2023 sejam instalados 39 equipamentos, sendo que 12 estão em funcionamento e sendo monitorados pela concessionária.

A instalação dos abrigos é uma parceria público-privada e não gera custos para o município, que em contrapartida instalou 247 painéis publicitários como forma de remunerar a concessionária.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte