Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) interdita alça de acesso à avenida Dr. Francisco Junqueira nesta terça (22)

Bloqueio acontece durante obras do programa Ribeirão Mobilidade

Com o avanço das obras do corredor de ônibus da avenida Costábile Romano, em Ribeirão Preto (SP), a prefeitura municipal anunciou que a partir desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, a alça de acesso para a avenida Dr. Francisco Junqueira será totalmente interditada para que vem da pista Bairro/Centro da avenida Costábile Romano, na região do Parque Curupira.

De acordo com a RP Mobi, como alternativa os motoristas podem virar à direita na travessa José Guerre, à esquerda na rua dos Catetos, e depois à direita para acessar a pista Bairro/Centro da avenida Dr. Francisco Junqueira, seguindo para o destina desejado.

A interdição estará devidamente sinalizada com cavaletes e cones, além de placas com indicações sobre os desvios necessários.

Segundo a prefeitura, uma equipe técnica estará monitorando o andamento dos serviços para garantir a segurança necessária aos condutores e pedestres na região.

