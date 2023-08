Prefeitura de Jundiaí (SP) amplia atendimento de linha de ônibus para atender bairro Terra Nova

Região passa a contar com mais viagens e três novos pontos de parada a partir desta quarta-feira (23)

LUANA COUTINHO

A UGMT (Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte) da cidade de Jundiaí (SP) vai ampliar o atendimento da linha 584 – Terminal Rami/Terra Nova, a partir desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023.

A linha vai receber as legendas C e D, que vão atender o loteamento Alto Cafezal. Nos dias úteis, as legendas contarão com 13 viagens, aos sábados serão nove e oito partidas previstas para os domingos.

Além das legendas e do aumento das viagens, a prefeitura vai instalar três novos pontos de parada ao longo da avenida Aristides Carra.

Todas as mudanças serão acompanhadas pelas equipes de Planejamento e Fiscalização do Departamento de Transporte da UGMT.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte