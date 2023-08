MetrôRio recebe campanha “VAR de Segurança” nesta quarta-feira (23)

Projeto busca orientar passageiros sobre boas práticas no sistema metroviário

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, a plataforma de embarque do Metrô do Rio de Janeiro recebe a campanha educativa “VAR de Segurança” nas estações Pavuna e Central do Brasil/Centro.

Nesta terça (22), a ação foi realizada nas estações Botafogo e Uruguaiana/Centro.

O projeto busca conscientizar o público sobre boas práticas no sistema metroviário. Atores irão acompanhar a passagem das pessoas, sinalizando no “VAR” o que não deve ser feito e alertando atitudes que podem provocar acidentes, prejudicar outros passageiros, atrasar a viagem e impactar a operação do sistema.

Nesta terça (23), a campanha estará presente nas estações Pavuna, das 9h às 11h, e Central do Brasil/Centro, das 13h30 às 15h30.

Além das instruções dadas pelos atores, serão exibidos vídeos e imagens nos terminais com o intuito de sensibilizar o público sobre a importância do respeito às regras de utilização do metrô e prevenção de acidentes.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte