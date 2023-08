Justiça de São Paulo libera uso de ferramenta de recusa automática de corridas por motoristas da Uber

Liminar que impedia aplicativo de cálculo de ganhos foi suspensa nesta terça-feira (22)

LUANA COUTINHO

O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, que motoristas da Uber utilizem o aplicativo desenvolvido para calcular os ganhos das corrida. A ferramenta permite que os profissionais recusem as corridas que consideram que não pagam o valor adequado.

No último mês de julho a Uber entrou com uma ação contra a StopClub, empresa responsável pelo aplicativo. A empresa de transporte de passageiros alegou que a ferramenta viola a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e promove concorrência desleal. A liminar concedida à Uber determinava suspensão do aplicativo em até cinco dias, com possibilidade de aplicação de multa diária de R$ 50 mil, limitado a R$ 5 milhões. A Uber também pediu indenização de R$ 100 mil.

O desembargador Azuma Nishi suspendeu a liminar favorável à Uber, por considerar que não ficou demonstrado que haja violação da LGPD ou concorrência desleal, como alegou a empresa de transporte de passageiros. Para o desembargador, a StopClub foi exposta ao risco de “danos irreparáveis ou de difícil reparação”.

A Uber vai recorrer à decisão.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte