Bairros Praça 14 de Janeiro e Cachoeirinha, em Manaus (AM), têm mudança viária efetuada nesta terça-feira (22)

Local fica entre as ruas Duque de Caxias e General Glicério

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, os bairros Praça 14 de Janeiro e Cachoeirinha, em Manaus (AM), sofreram alterações nas vias.

O acesso a estes bairros, realizado pela rua Ipixuna, no trecho compreendido entre a rua Duque de Caxias e a rua General Glicério, passou a ser de duplo sentido.

“Essa modificação tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana na região, proporcionando mais fluidez ao trânsito e otimizando o tempo de deslocamento dos motoristas e usuários do transporte público. A alteração visa também desafogar as vias adjacentes e distribuir de maneira mais equilibrada o fluxo de veículos”, informou o diretor de engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Uarodi Guedes.

Com a mudança viária, a linha de ônibus 517 também já realiza o trajeto no sentido alterado.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte