Mais duas linhas de ônibus de Caxias do Sul (RS) passam a circular sem catraca

Projeto da prefeitura retira equipamento dos veículos mas não isenta passageiros do pagamento da tarifa

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Caxias do Sul (RS) vai aumentar a quantidade de ônibus sem catraca, a partir desta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Serão quatro linhas em operação sem o equipamento nos veículos.

De acordo com a administração municipal, o projeto “Ônibus Sem Catraca” tem como objetivo agilizar o embarque e o desembarque.

Além das linhas L06 – Universitário e L98 – Panazzolo/Vila Verde, que já contam com veículos sem as catracas, as linhas L04 – Cruzeiro e L86 – Coletora Central também passam a atender a população com ônibus sem o equipamento. A frota que integra o projeto é identificada com adesivos e os veículos possuem câmeras de videomonitoramento.

A prefeitura reforça que a retirada das catracas não isenta os passageiros do pagamento de tarifa e destaca a instalação do equipamento “AtlasBox”, uma leitora que pode receber pagamento de cartões de crédito e débito. A passagem também pode ser paga com o cartão de transporte Caxias Urbano ou em dinheiro.

Em relação à escolha das linhas, a prefeitura explica que os itinerários foram selecionados pelo alto índice de gratuidade e do uso do cartão Caxias Urbano.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte