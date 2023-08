Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas passam a aceitar pagamento do pedágio com cartão de débito por aproximação

Mudança entrou em vigor nesta segunda-feira, 21 de agosto

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, será permitido o pagamento dos pedágios dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas com cartão de débito por aproximação, ou seja, aqueles que possuem a tecnologia NFC (Near Field Communication), que não exige a digitação de senha.

De acordo com Marcelo Afonseca, diretor executivo da concessionária SPMAR, a mudança beneficiará mais de 150 mil usuários que trafegam pelas estradas.

Apesar da alteração, os motoristas continuarão pagando apenas uma tarifa de pedágio por trecho, nas cabines localizadas na saída dos trechos.

