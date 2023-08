SPTrans implantará pavimento rígido em 37 paradas de ônibus da Avenida Nossa Senhora do Sabará, Zona Sul de São Paulo

Licitação contempla também reforma dos passeios, guias, sarjetas e demais serviços complementares

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans – São Paulo Transportes, abriu licitação para contratar serviços para substituição do pavimento flexível por pavimento rígido em 37 paradas de ônibus da Avenida Nossa Senhora do Sabará, Zona Sul da capital.

O contrato a ser firmado contempla também a reforma dos passeios, guias, sarjetas e demais serviços complementares nas vias de todos os pontos.

O certame será na forma eletrônica, pelo modo de disputa fechado, do tipo menor preço.

O valor estimado, segundo edital, é sigiloso.

A classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o menor preço global.

A data limite para recebimento das propostas será dia 14 de setembro de 2023 às 10h, quando as propostas serão abertas para julgamento.

As empresas interessadas poderão apresentar suas propostas por meio da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br.

De acordo com a gerenciadora do transporte coletivo da capital, o conjunto de serviços “visa a melhoria das características técnicas e operacionais do pavimento que se deteriora pelo uso intensivo do tráfego de ônibus com acréscimo de tensão causados por frenagem e partida dos veículos e pela frequente exposição a derramamentos de derivados de petróleo, o que deteriora o ligante asfáltico”.

As finalidades principais desses serviços são, ainda de acordo com o Edital do certame:

– Prolongar a vida útil do viário das paradas de ônibus;

– Maior resistência do pavimento a circulação de ônibus;

– Reduzir o custo de operação de transporte coletivo;

– Melhorar a qualidade e conforto aos usuários, e;

– Contribuir para que as vias se mantenham permanentemente abertas ao tráfego e permitir maior regularidade, pontualidade, conforto e segurança aos usuários de transporte coletivo.

Os serviços de calçada deverão ser realizados após a conclusão do pavimento rígido, como prioridade à segurança dos usuários. “Desde que haja espaço e segurança para os usuários e pedestres e autorizado pela fiscalização, este passeio poderá ser realizado em conjunto com o pavimento”, diz o Edital.

Como referência, para substituição do pavimento flexível por pavimento rígido, nas vias das paradas de ônibus terá um comprimento de aproximadamente 70 metros; o centro dos abrigos ou pontos deverá estar, preferencialmente, de 10 a 15 metros do final do pavimento rígido a construir.

De acordo com o Termo de Referência, os locais que receberão as obras de melhoria nos dosi sentidos estão descritos abaixo:

Paradas para adequação do pavimento

Local: Avenida Nossa Senhora do Sabará

Sentido Centro-Bairro

Altura nº 116

Altura nº 358

Altura nº 642

Altura nº 1024

Altura nº 1370

Altura nº 1570

Altura nº 1874

Altura nº 2076

Altura nº 2420

Altura nº 2946

Altura nº 3254

Altura nº 3524

Altura nº 3780

Altura nº 4090

Altura nº 4340

Altura nº 4570

Altura nº 4710

Altura nº 4990

Emérico Richter, 254

Sentido Bairro-Centro

Altura nº 155

Altura nº 409

Altura nº 765

Altura nº 1117

Altura nº 1331

Altura nº 1711

Altura nº 1845

Altura nº 2077

Altura nº 2391

Altura nº 2909

Altura nº 3233

Altura nº 3491

Altura nº 3857

Altura nº 4247

Altura nº 4455

Altura nº 5605

Altura nº 4999

Emérico Richter, 207

