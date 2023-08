Prêmio de Sustentabilidade do SETCESP registra número recorde de projetos inscritos em 2023

Vencedores da 9ª edição da premiação serão anunciados no dia 26 de outubro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste ano de 2023 acontece a 9ª edição do Prêmio de Sustentabilidade do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (SETCESP).

O evento tem o intuito de premiar as empresas que se destacam nas práticas relacionadas ao ESG (governança ambiental, social e corporativa) ao promoverem a redução dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

O prêmio desta temporada teve recorde de inscrições, foram 69 projetos e 38 empresas participantes, representando ao todo 34.872 veículos na frota e 68.740 colaboradores.

“Isso demonstra o quanto o setor tem evoluído nas práticas de ESG, tema crucial na atualidade. Além de tudo, a troca das experiências e das boas práticas em sustentabilidade das empresas ligadas ao transporte rodoviário de cargas é o grande ganho do evento”, comentou Fernanda Veneziani, coordenadora da comissão de sustentabilidade do SETCESP.

A executiva ressaltou que as iniciativas colaboram no cumprimento da Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030 no Brasil.

No dia 26 de outubro serão anunciados os vencedores da 9ª edição Prêmio de Sustentabilidade do SETCESP.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte