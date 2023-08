Porto Alegre (RS) começa a utilizar inteligência artificial para auxiliar na gestão do transporte coletivo municipal

Software da Optibus será implantado no sistema ainda em agosto

ARTHUR FERRARI

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre (RS), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), anunciou que neste mês de agosto colocará em funcionamento um novo software para o planejamento e dimensionamento do transporte coletivo de passageiros.

De acordo com a prefeitura, a plataforma permitirá que a capital do Rio Grande do Sul tenha toda sua frota do transporte municipal gerenciada com inteligência artificial, melhorando a eficiência e a confiabilidade de 2,8 milhões de viagens de ônibus realizadas anualmente.

“Este é mais um passo importante que damos no Programa Mais Transporte, o qual aliado com as análises diárias que fazemos será fundamental para seguirmos qualificando o transporte coletivo e entregando um melhor serviço para o usuário do modal”, diz o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

O software de programação e gerenciamento foi desenvolvido pela Optibus, incluindo o recurso On-Time Performance (OTP), que será responsável por auxiliar na pontualidade dos coletivos durante o atendimento aos usuários. O sistema estará presente nas 11 operadoras privadas de transporte, organizadas em quatro consórcios, que integram a rede de ônibus de Porto Alegre e transportam 114,6 milhões de passageiros por ano.

Ainda segundo a prefeitura, o sistema permitirá que as empresas substituam os atuais processos de planejamento por uma plataforma de fácil uso, permitindo assim que os principais indicadores de desempenho da rede sejam mais facilmente visualizados, garantindo que os serviços sejam prestados conforme as exigências do órgão gestor em relação à frequência, regularidade e demais aspectos.

“Estamos entusiasmados em ter a Optibus como parceira para impulsionar nossa iniciativa de modernizar a rede de transporte público de Porto Alegre e permitir que nossos operadores alcancem novos níveis de qualidade operacional, confiabilidade de serviço e satisfação dos passageiros”, ressalta Tula Vardaramatos, presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP).

“Ao firmar parceria com Porto Alegre, reafirmamos nosso compromisso em apoiar as empresas de transporte e órgãos gestores em sua missão de oferecer mobilidade sustentável de alta qualidade em toda a cidade”, completa André Vieira, Diretor Regional da Optibus no Brasil.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte