Ônibus e motocicleta se envolvem em acidente na Estrada do M’Boi Mirim na manhã desta segunda-feira (21)

Colisão deixou um homem com fratura na perna, que foi levado ao PS Campo Limpo

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, por volta das 10h29, um ônibus gerenciado pela empresa Metrópole e uma motocicleta colidiram na Estrada do M’Boi Mirim, 4.351, no Jardim Ângela.

Um homem de 29 anos sofreu uma fratura na perna e foi levado ao Pronto Socorro Campo Limpo.

O coletivo possui o prefixo 7 3854 e atendia a linha 637A/10 Terminal Jardim Ângela.

De acordo com a SPTrans, um boletim de ocorrência será registrado pelas autoridades competentes. A companhia ressalta que trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte