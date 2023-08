Marcopolo se consolida no mercado internacional e conquista Prêmio Exportação ADVB 2023 em duas categorias

Estratégia de lançamento dos modelos da Geração 8 no mercado internacional conquistou premiação inédita Case da Exportação 2023

VINICIUS DE OLIVEIRA

A estratégia de lançamento para o mercado internacional dos ônibus rodoviários da Geração 8 da Marcopolo foi decisiva para o sucesso e o crescimento das exportações da marca em 2022, colaborando decisivamente na ampliação de mercado da fabricante brasileira e também no fortalecimento e presença ainda maior da marca em alguns dos principais mercados do mundo, como os países da América Latina, África e Oriente Médio. Esse desempenho garantiu à empresa caxiense a conquista do 51º Prêmio Exportação ADVB, nas categorias Branding Internacional e na inédita Case da Exportação 2023.

“Frente a um cenário desafiador pós-pandemia, com a demanda por viagens extremamente retraída com restrições de mobilidade em muitos países do mundo, operadores de transportes fragilizados financeiramente pelo prejuízo nos negócios durante quase todo o ano de 2021, impedindo investimentos em novos produtos, a Marcopolo ao invés de esperar a retomada do mercado internacional de ônibus, adotou ações e programas para incentivar a renovação de frota, estimular o turismo, oferecendo um produto totalmente novo e diferenciado”, destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Essas ações permitiram à Marcopolo registrar crescimento 17,4% na exportação de veículos, com 1.949 unidades, contra 1.660 unidades no ano anterior. O volume de unidades vendidas dos modelos G8 no mercado externo em 2022 superou a venda total de veículos rodoviários da Marcopolo no exterior em 2021 e colaborou significativamente para a companhia alcançar R$ 1,018 bilhão de receita de exportação, 56,9% superior aos R$ 649,3 milhões do ano anterior.

Com mais essa conquista do Prêmio Exportação ADVB, a empresa consolida sua posição como uma das principais em seu segmento e reforça um olhar que vai muito além de negócios comerciais com o mercado internacional, como uma companhia focada na inovação e na tecnologia, e preocupada com os passageiros de ônibus e de micro-ônibus, com itens de segurança e confortabilidade entre suas prioridades.

Além dos veículos já tradicionais da multinacional brasileira, como os urbanos, micro-ônibus, Volare e rodoviários, a estratégia da Marcopolo é inovar com soluções em mobilidade, com o desenvolvimento do Attivi Integral – primeiro ônibus 100% elétrico com chassi próprio –, veículos movidos a hidrogênio e híbridos e produtos metroferroviários produzidos pela Marcopolo Rail.

“A demanda por veículos sustentáveis para exportação já é uma realidade na companhia, contamos com mais de 700 ônibus entre híbridos e elétricos, rodando em diversos países, como Colômbia, Chile, Argentina e Austrália, entre outros, com chassis de parceiros. Com a versão elétrica 100% Marcopolo, nos consolidamos como fornecedora mundial de alta tecnologia e inovação, pronta para atender à demanda nacional e internacional”, finaliza André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte